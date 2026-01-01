В окупирания от Русия украински град Олешки е в сила примирие, обявено преди седмица от първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Украинските власти и руското министерство на отбраната съобщават, че ограниченото прекратяване на огъня се спазва. Целта е да се осигурят доставки на хуманитарна помощ и евакуация на цивилни, планирана за петък.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър, която разделя руските и украинските позиции в Херсонска област. Градът е практически блокиран, а жителите му са изправени пред тежка хуманитарна криза.

Хората, които все още живеят там, изпитват остър недостиг на храна. Мнозина са принудени да готвят плевели от градините си, за да оцелеят. В разговори с Би Би Си тази седмица някои жители разказват, че страдат от силен глад и отчаяно искат да напуснат града.

Преди началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Олешки е имал около 24 000 жители. Русия окупира града в първите дни на нападението. По оценки на украинските власти днес в него и околните райони остават около 6000 души, включително 200 деца.

В града няма отворени магазини, а електричеството, газоснабдяването и водоснабдяването са прекъснати от три години.

Украйна е правила опити да достави помощи, но през последните месеци те не са дали резултат. Придвижването пеша по пътищата извън града се смята за твърде опасно заради мините.

Прекратяването на огъня трябва да позволи евакуация

Миналата седмица Белият дом съобщи, че Мелания Тръмп е съдействала за договарянето на прекратяване на огъня в Олешки, но не уточни колко дълго ще продължи то.

Руското министерство на отбраната съобщи в Telegram, че в 04:00 ч. московско време (01:00 ч. по Гринуич) е преустановило огъня по направлението към украинския град Херсон, разположен от другата страна на реката, в подготовка за хуманитарната операция.

Комисарят на украинския парламент по правата на човека Дмитро Лубинец също потвърди в социалните мрежи, че прекратяването на огъня е влязло в сила.

„Като ръководител на украинския преговарящ екип потвърждавам, че украинската страна спазва ангажиментите си“, написа той във Facebook.

Жителите на Олешки, разговаряли с Би Би Си, заявяват, че искат да бъдат евакуирани. Една жена разказва, че се намира в болница и се възстановява след две операции, извършени, след като стъпила на противопехотна мина.

„Не знам колко време ще трябва да прекарам там“, казва тя пред медията. Жената се опасява, че няма да успее да се включи в планираната за петък евакуация.

Макар мнозина да се надяват, че скоро ще могат да напуснат града, съществуват и сериозни опасения за безопасността им. Някои се страхуват, че руските власти може да не им позволят да се върнат на територията, контролирана от Украйна, или да проверяват телефоните и онлайн активността им за признаци на подкрепа за Киев. Това, опасяват се те, може да доведе до задържане и изтезания.

В изявлението на Мелания Тръмп от миналата седмица Белият дом посочи, че „невоенни, цивилни лидери от двете страни ще работят заедно, за да посетят жителите на Олешки по домовете им и да определят от каква помощ се нуждаят“.

Ролята на Мелания Тръмп

Макар да се появява сравнително рядко на публични събития в Белия дом, първата дама на САЩ се ангажира с хуманитарни въпроси, свързани с войната между Русия и Украйна.

През август 2025 г. тя изпрати писмо до руския президент Владимир Путин, в което заяви, че е „време да се защитят децата и бъдещите поколения по целия свят“.