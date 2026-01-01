Софийският градски съд допусна искането на прокуратурата за разпит на бившия вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев, бившият финансов министър Асен Василев и бившият зам.-председател на ДАНС Петър Петров по делото срещу Кирил Петков, обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател.

Причината за искането на прокуратурата е, защото според останалите свидетели тримата са участвали в срещата в кабинета на Кирил Петков, когато е обсъждан арестът на Бойко Борисов.

На следващото заседание, 7 декември, съдът призова свидетелите Василев и Рашков.

Днес по делото бяха разпитани ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана, и Петър Тодоров, народен представител от "Прогресивна България, бивш главен секретар на МВР.

Тодоров повтори пред съда, че не е бил информиран за ареста на Борисов, както и че научил непосредствено преди да се случи. Също така посочи, че тогавашният директор на Главна дирекция "Национална полиция" Венцислав Кирчев и министърът на вътрешните работи Бойко Рашков не са му дали смислено обяснение, защо не е бил уведомен за акцията.

Пред медиите наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви, че ще поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също да бъде разпитан, както и евентуално бизнесменът и обвиняем Васил Божков, тъй като е споменаван от по-голямата част от свидетелите по делото срещу Петков във връзка с негови показания.