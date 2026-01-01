Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ за цена на природния газ през ноември от 59,08 евро за мегаватчас. Това е с 34% повече спрямо утвърдената цена за октомври от 44,09 евро за мегаватчас.

Откритото заседание ще започне в 10:00 ч. в сградата на регулатора. На него ще бъде разгледан докладът по заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цената, по която през ноември ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицензираните дружества за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената цена от 59,08 евро за мегаватчас е без разходите за достъп и пренос, акциз и данък върху добавената стойност.

В заявлението си до КЕВР „Булгаргаз“ посочва, че предложената цена за ноември е приблизително с 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари.

В ценовия микс за месеца са включени количества по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, доставки от терминала край Александруполис и от Турция, както и добив от подземното газохранилище в Чирен.

Предложената цена включва компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи и за дейността по обществена доставка. В нея е предвиден и компонент за покриване на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“ в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.