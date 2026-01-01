Бившият президент Росен Плевнелиев и трима бивши министър-председатели - Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков, подписаха обща декларация в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

Документът е подписан на 30 октомври - два дни преди балотажа на президентските избори.

Сред подписалите са още кметът на София Васил Терзиев, 15 бивши министри, петима висши офицери от резерва и запаса, както и дипломати и общественици. Текстът е публикуван във Facebook от дипломата Илиян Василев, който също е сред подписалите.

Какво се казва в декларацията

„Днес националната сигурност трябва да стои над партийните различия“, започва документът. В него се настоява за единство около оценката на заплахата и за пълноценно участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.

„Не трябва да чакаме още един потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат или човешки жертви, за да признаем мащаба на риска“, пишат авторите на декларацията.

Според тях президентът и правителството подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за реакция, и така „не възпират агресора, а създават предпоставки за нови атаки“.

В текста се посочва, че отказът да бъде призната руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да бъде назована отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море увеличава уязвимостта на България. „Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не“, пише още в документа.

Подписалите критикуват и отношението към Румъния. „Стигнахме дотам да критикуваме съюзниците си от Румъния, на които разчитаме, за това, че се защитават и свалят руски дронове, защото, видите ли, с действията си провокирали Русия“, се казва в декларацията.

В нея се посочва още, че искането на руския президент Владимир Путин НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г. на практика означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние. „Нито дума за това, нито от Йотова, нито от Радев“, пишат авторите.

В края на документа те призовават хората, които се самоопределят като патриоти и защитници на „цивилизационния избор на България“, да гласуват за Гюров и Кандев. Според подписалите това е „единствената реална възможност за спиране на плъзгането към международна изолация“. Страната има нужда от „политическа противотежест и коректив на политиката на Румен Радев“, се казва още в текста.

Кой е подписал декларацията

Декларацията е подписана по азбучен ред в няколко групи.

Президент: Росен Плевнелиев.

Министър-председатели: Бойко Борисов, Иван Костов, Николай Денков.

Кмет на София: Васил Терзиев.

Министри: Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков.

Висши офицери от резерва и запаса: генерал-лейтенант Димитър Илиев, вицеадмирал Георги Фиданов, генерал-майор Любен Стойков Пандев, генерал-майор Стефан Димитров и бригаден генерал Динко Иванов.

Дипломати и общественици: Валери Рачев, Весела Чернева, Евгения Колданова, Илиян Василев, Радан Кънев и Стефан Тафров.