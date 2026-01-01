/ БТА

Евакуацията на цивилни от окупирания от Русия украински град Олешки в Херсонска област започна в петък, 30 октомври, след влизането в сила на договорено локално примирие между Москва и Киев. Хуманитарен конвой от около 25 автобуса, линейки и автомобили с помощи влезе в града, за да достави храна и лекарства и да изведе хората, които желаят да напуснат района, съобщава Associated Press..

Операцията се провежда в условията на временно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ. Примирието в района влезе в сила на 27 октомври и трябва да продължи до 1 ноември.

По данни на украинския омбудсман Дмитро Лубинец маршрутите за придвижване на хуманитарния конвой и евакуация на населението са били предварително разминирани. Жителите, които искат да напуснат града, имат възможност да го направят при осигурени мерки за сигурност. За останалите са предвидени доставки на хуманитарна помощ.

Примирие в украински град, където хората ядат плевели, за да оцелеят (ВИДЕО)

Според предварителни оценки в Олешки все още живеят около 2000 души, като приблизително 1000 от тях са заявили желание да бъдат евакуирани.

Хората ще могат да изберат дали да заминат за територия под руски контрол или да се върнат в Украйна. За желаещите да стигнат до територия под контрола на Киев е предвиден маршрут през Русия и Беларус. Точният маршрут на евакуацията не е оповестен публично.

Хуманитарната операция е координирана от представители на Украйна и Русия с посредничеството на американската страна. В подготовката ѝ участваха украинският омбудсман Дмитро Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова. За постигането на споразумението съдейства и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Олешки се намира на левия, източен бряг на река Днепър в Херсонска област, която е частично окупирана от руските сили. Градът е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

През последните месеци ситуацията там се е влошила значително заради бойните действия, минната опасност и прекъснатите доставки на храна и лекарства. Местните жители са изправени пред тежка хуманитарна криза, а възможностите им да напуснат района са силно ограничени.

Според Асошиейтед прес операцията се провежда при рядко постигнато локално примирие между двете воюващи страни. Въпреки договореното затишие бойните действия в други части на Украйна продължават.

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Associated Press
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