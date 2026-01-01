Евакуацията на цивилни от окупирания от Русия украински град Олешки в Херсонска област започна в петък, 30 октомври, след влизането в сила на договорено локално примирие между Москва и Киев. Хуманитарен конвой от около 25 автобуса, линейки и автомобили с помощи влезе в града, за да достави храна и лекарства и да изведе хората, които желаят да напуснат района, съобщава Associated Press..
Операцията се провежда в условията на временно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ. Примирието в района влезе в сила на 27 октомври и трябва да продължи до 1 ноември.
Українська делегація вже знаходиться в Олешках — розпочалася евакуація мирного населення, роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. https://t.co/wn6Wb1zUz4— Manunya (@ManyaS78844) October 30, 2026
По данни на украинския омбудсман Дмитро Лубинец маршрутите за придвижване на хуманитарния конвой и евакуация на населението са били предварително разминирани. Жителите, които искат да напуснат града, имат възможност да го направят при осигурени мерки за сигурност. За останалите са предвидени доставки на хуманитарна помощ.
Примирие в украински град, където хората ядат плевели, за да оцелеят (ВИДЕО)
Според предварителни оценки в Олешки все още живеят около 2000 души, като приблизително 1000 от тях са заявили желание да бъдат евакуирани.
Residents leave devastated Russian-occupied Oleshky as evacuation corridor opens https://t.co/jhIWweoAz6— BBC News (UK) (@BBCNews) October 30, 2026
Хората ще могат да изберат дали да заминат за територия под руски контрол или да се върнат в Украйна. За желаещите да стигнат до територия под контрола на Киев е предвиден маршрут през Русия и Беларус. Точният маршрут на евакуацията не е оповестен публично.
Хуманитарната операция е координирана от представители на Украйна и Русия с посредничеството на американската страна. В подготовката ѝ участваха украинският омбудсман Дмитро Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова. За постигането на споразумението съдейства и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.
Олешки се намира на левия, източен бряг на река Днепър в Херсонска област, която е частично окупирана от руските сили. Градът е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.
The Ukrainian delegation has arrived in occupied Oleshky in the Kherson region, where a humanitarian mission began today. 527 residents of occupied Oleshky are preparing to return to Ukrainian-controlled territory, Prime Minister Serhiy Koretsky said in the Verkhovna Rada. Ombudsman Dmytro Lubinets reported that the “regime of silence” has already lasted 80 hours. Lubinets is currently speaking with local residents to determine what assistance they need most. The humanitarian mission is taking place under agreements with Russian human rights commissioner Yana Lantratova, with the assistance of U.S. First Lady Melania Trump. Oleshky has been under Russian occupation since February 2022.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2026
През последните месеци ситуацията там се е влошила значително заради бойните действия, минната опасност и прекъснатите доставки на храна и лекарства. Местните жители са изправени пред тежка хуманитарна криза, а възможностите им да напуснат района са силно ограничени.
Според Асошиейтед прес операцията се провежда при рядко постигнато локално примирие между двете воюващи страни. Въпреки договореното затишие бойните действия в други части на Украйна продължават.