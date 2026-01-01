28-годишен мъж от Дупница е задържан, след като нанесъл побой на партньорката си в жилището ѝ в Кюстендил, а след това напуснал с такси заедно с шестмесечното им дете.

Инцидентът е станал през изминалата нощ. Мъжът е причинил лека телесна повреда на жената, след което заминал в неизвестна посока с таксиметров автомобил, в който било и бебето.

Полицаите предприели незабавни издирвателни действия и успели да установят таксито. В автомобила бил 28-годишният мъж, а на задната седалка се намирало детето, което било във видимо добро състояние.

Бебето е предадено на майката. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Кюстендил, уведомeн е дежурен прокурор.