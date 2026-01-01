Правителствената информационна служба ще премахне от интернет страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с медийния брифинг на премиера Румен Радев от 26 октомври. Това става ясно от позиция на службата, в която се припомня, че Централната избирателна комисия (ЦИК) не е установила административно нарушение във връзка с изявлението му.

Сигнал срещу Радев в ЦИК: Министерският съвет отхвърли обвиненията за предизборна агитация

Публикациите предизивикаха над 100 сигнала до ЦИК за евентуална предизборна агитация и използване на публичен административен ресурс в ползва на кандидатурата за президент на Илияна Йотова.

От службата уточняват, че брифингът е бил даден след участието на премиера в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“ и е бил отразен от правителствената пресслужба същия ден.

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев

В позицията се посочва още, че въпреки решението на ЦИК, Правителствената информационна служба ще премахне публикациите, тъй като щабът на Гюров и Кандев продължава да смята, че това ще му помогне в предизборната кампания.

„Ще им окажем тази подкрепа“, пишат още от правителствената пресслужба.

Припомняме, че с осем гласа „за“ и седем „против“ Централната избирателна комисия (ЦИК) реши, че няма административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова, което впоследствие беше разпространено и от правителствената пресслужба. Решението беше взето след продължителни дебати и двучасова работна почивка.

ЦИК след разпален дебат и оспорван вот: Няма нарушение в изказването на Радев

Сигналът, подаден от Константин Вълков, представляващ инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, поставя въпроса дали с изказването си премиерът е извършил предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс. В него се посочват разпоредбите на чл. 168, ал. 3, забраняваща безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания, както и на чл. 183 от кодекса.