С осем гласа „за“ и седем „против“ Централната избирателна комисия (ЦИК) реши, че няма административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова, което впоследствие беше разпространено и от правителствената пресслужба. Решението беше взето след продължителни дебати и двучасова работна почивка.

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев

На среднощно заседание ЦИК разгледа десетки жалби и сигнали, постъпили след изявлението на Радев, направено след участието му в Софийския икономически форум. По случая са подадени над 100 сигнала, включително от неправителствени организации, регистрирани като наблюдатели, както и от инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Сигналът, подаден от Константин Вълков, представляващ инициативния комитет, поставя въпроса дали с изказването си премиерът е извършил предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс. В него се посочват разпоредбите на чл. 168, ал. 3, забраняваща безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания, както и на чл. 183 от кодекса.

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След разгорещените дискусии и възраженията на членовете на комисията Алина Добрева и Вяра Тодева ЦИК прие, че в самото изказване няма установено нарушение. Сред мотивите е, че то е направено на 26 октомври – след края на първия тур, но преди началото на предизборната кампания за балотажа. Комисията отчита и че изявлението не е направено в държавно или общинско учреждение, институция или предприятие, нито в търговско дружество с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала.

Отделен остава въпросът дали разпространението на изказването чрез каналите на Министерския съвет представлява безплатно използване на публичен ресурс за предизборна агитация. По тази част ЦИК е изпратила писмо до Сметната палата, която е компетентна да се произнесе.

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Решението обаче не сложи край на споровете в комисията. Част от членовете изразиха опасения, че тъй като в писмото до Сметната палата не са посочени поименно подателите на сигналите, ЦИК трябва да отговори поотделно на всеки от тях.

Така, въпреки решението с минимално мнозинство, остава отворен въпросът за използването на институционалните комуникационни канали в предизборен контекст и за границата между публичното изявление на министър-председателя и агитацията в полза на кандидат за президент.