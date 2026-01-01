Русия експулсира Елизабет Миндълбергер, австрийския аташе по икономически въпроси в Москва, предаде австрийската информационна агенция АПА.

Както подчерта австрийското Министерство на външните работи този вторник, от гледната точка на Австрия тази мярка няма „никакво оправдание“.

Според Австрийското радио и телевизия (ОРФ) ходът на руската страна е във връзка с дългосрочните проблеми с акредитацията на руските икономически аташета в Австрия.

По-рано Австрийската икономическа камара съобщи пред изданието „Пресе“, че Русия е решила да експулсира икономическия представител на Австрия в Москва още преди повече от две седмици, за което е информирала също австрийската страна.

Миналата седмица Австрия експулсира четирима руски дипломати поради „дейности, несъвместими с дипломатическия им статут“. От пролетта на 2022 г. австрийското външно министерство посочва, че е отказало акредитацията или достъпа до страната на руски дипломатически служители в близо 70 случая.