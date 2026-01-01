Министерството на външните работи експулсира четирима руски дипломати, предаде австрийското радио и телевизия ОРФ. Трима от тях са акредитирани в руското посолство във Виена, а четвъртият е част от руската делегация към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), съобщи днес Министерството на външните работи.

Дипломатите са извършвали дейности, несъвместими с дипломатическия им статут. Поради това те са обявени за нежелани лица (персона нон грата) и трябва да напуснат страната.

В съобщението се посочва още, че мерките са предприети въз основа на информация, получена от службите за сигурност. Министерството не предостави повече подробности за причините за експулсирането.

Австрия от години е важен център на международната дипломация, но концентрацията на посолства и международни организации във Виена превръща града и в място от особен интерес за разузнавателните служби. В австрийската столица са базирани редица структури на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Руското дипломатическо присъствие във Виена отдавна привлича вниманието на австрийските служби за сигурност. Според австрийски медии оборудване и множество антени, разположени върху сгради на руската дипломатическа мисия и жилищен комплекс за дипломатически служители, са породили подозрения, че могат да бъдат използвани за прихващане на сателитни комуникации и събиране на разузнавателна информация. Австрийските власти предупреждават, че подобни дейности могат да засегнат комуникациите на международни организации, базирани във Виена.

През май 2026 г. Австрия експулсира трима служители на руското посолство заради подозрения за шпионаж, след като Москва отказа да изпълни искането на Виена да бъде свален дипломатическият имунитет, за да продължи разследването срещу тях. Австрийският външен министър Беате Майнл-Райзингер заяви, че дипломатическият имунитет не бива да се използва като средство за извършване на шпионаж. Според Ройтерс с тази мярка броят на изгонените от Австрия руски дипломати от 2020 г. насам достигна 14.

Виена има дългогодишна репутация на център за разузнавателна дейност заради стратегическото си положение и присъствието на множество дипломатически мисии. Австрия традиционно поддържа политика на военен неутралитет, но след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. отношенията с Москва се обтегнаха, а експулсирането на руски дипломати се превърна в един от инструментите за реакция срещу предполагаеми разузнавателни операции.

Австрийското правителство обмисля и затягане на законодателството срещу шпионажа, така че защитата да обхваща не само австрийските държавни интереси, но и международните организации, действащи на територията на страната.