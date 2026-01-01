Ученически автобус с деца от духовия оркестър на Гулянци пропадна в шахта с кабели в Плевен тази вечер. Инцидентът е станал около 19:35 ч. между улиците „Гургулят“ и „Стефан Караджа“. При произшествието няма пострадали.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната след подаден сигнал за инцидента. Автобусът е изваден с помощта на дежурните служители на РСПБЗН – Плевен, а полицаите са обезопасили района.

В превозното средство пътували ученици от духовия оркестър на Гулянци, които се прибирали след участие във фестивал.

След като ситуацията била овладяна, децата решили да благодарят на полицаите и пожарникарите за бързата реакция. Те ги изненадали с музикален поздрав на място – жест на признателност към екипите, помогнали им след неприятния инцидент.