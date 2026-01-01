Двадесет контейнера са паднали зад борда на кораба, поразен днес от три надводни дрона край нос Калиакра, и в момента дрейфуват в морето, съобщи командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов. По думите му плавателният съд е превозвал общо 421 контейнера, част от които съдържат горива и други опасни товари.

Информацията е получена от екипажа на корветата „Решителни“, участвала в спасителната операция. ВМС са издали своевременно предупреждение за плаващите контейнери, за да информират останалите плавателни съдове в района за потенциалната опасност.

Военният министър: Нова атака с три морски дрона в Черно море на 21 мили от Шабла

Преди атаката Военноморските сили са получили сигнал от френския морски патрулен самолет „Атлантик“, извършващ наблюдение над морската акватория. Първоначално от самолета са забелязани два безпилотни апарата, а по-късно – още един. Те са се насочвали към няколко кораба, преминаващи северно от нос Калиакра.

„Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани“, посочи контраадмирал Михайлов. Информацията незабавно е била предадена на Управлението на морския трафик с искане плавателните съдове да бъдат предупредени за опасност от атака с дронове. По думите му предупреждения са били отправени и директно от френския самолет.

ВМС са предприели действия за оказване на помощ при евентуална атака, като към района са били насочени корветата „Решителни“, спасителният кораб „Протео“ и бързоходен катер с бордови номер 223.

Областният управител на Варна: Няма информация корабът CONTSHIP JET да е потънал

Първият удар е нанесен около 12:00 ч., последван от още две атаки с надводни дронове. Контейнеровозът е бил поразен на около 16 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море. След атаката френският патрулен самолет е подал информация, че екипажът напуска кораба.

Всичките 18 моряци са били спасени и качени на борда на „Протео“, съобщи Михайлов.

При огледа е установено, че корабът е ударен от десния борд, в района на водолинията. Към момента той остава на вода, на мястото на атаката, и продължава да дрейфува.

Контраадмиралът посочи, че засега не може да бъде установен произходът на дроновете, тъй като те могат да бъдат изстреляни от различни места. Скоростта им по време на атаката е била около 26 възела.

„Ние нямахме сили и средства в близкия район, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат“, заяви Михайлов. Той обясни, че атаката се е развила в рамките на около час, на разстояние, което не е позволило на българските военноморски сили да реагират своевременно. Освен това ударът е извършен извън териториалните води на страната.

„Все едно съобщи програмата за НГ на военния канал“: Опозицията гневна след атаките в Черно море

Според командира инцидентът показва необходимостта от по-големи инвестиции във Военноморските сили. Той подчерта, че при неблагоприятни метеорологични условия военните кораби са единственото средство, на което държавата може да разчита за действия в морето.

Михайлов коментира и друг плавателен съд, който се намира преобърнат северно от Шабла. Корветата „Решителни“ е изпратена да патрулира в района заради сериозната навигационна опасност, която корабът представлява. Състоянието му ще бъде наблюдавано, а решение за последващи действия се очаква утре.

Според предоставения корабен манифест товарът на атакувания контейнеровоз включва литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, сред които етанолови разтвори, битова химия и пластмаси. На борда са превозвани също хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.