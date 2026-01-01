Разбиха престъпна група за трафик на мигранти през България, съобщиха от МВР.

На 27 октомври, съгласно утвърден план от директора на Главна дирекция "Гранична полицията", се проведе специализирана операция на служители от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“.

МВР

Операцията е по образувано досъдебно производство в ГД “Гранична полиция“ под наблюдението на Софийска градска прокуратура, касаещо организирана престъпна група за нелегална миграция.

МВР разби организирана престъпна група за трафик на мигранти, 22 души са задържани в София (СНИМКИ)

Престъпната мрежа е действала от март досега. Тя е организирала незаконно влизане на мигранти в страната чрез използване на специално изградени тайници в товарни автомобили, настаняване в квартири в София и последващо превозване към страни от Западна Европа чрез тайници в коли и камиони.

МВР

В хода на операцията на територията на столицата и областите Софийска, Пернишка, Силистренска и Благоевградска граничните полицаи са задържали 19 участника - сирийски и български граждани.

Извършени са процесуално-следствени действия на пет адреса и в два автомобила. Проведени са разпити на свидетели, след което е направен доклад на материалите на наблюдаващ прокурор.

МВР

Трима сирийци, със статут на постоянно пребиваващи у нас и българин, са привлечени в качеството на обвиняеми.

Задържани са за 72 часа. Един от организаторите е привлечен задочно поради факта, че се укрива извън страната. Разследването по случая продължава.