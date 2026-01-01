Строителството на пробива под Централната жп гара в Пловдив напредва, съобщи кметът Костадин Димитров във Фейсбук след инспекция на обекта заедно с кмета на район „Южен“ Атанас Кунчев и представители на фирмата изпълнител „Трейс груп холд“.

Пробивът под гарата е дълъг над 800 метра. Проектът се изпълнява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), а пътните развръзки към район „Южен“ са ангажимент на община Пловдив.

„Към момента всички конструктивни елементи на обекта са готови на 90%. Остава да се доизгради подлезът и да се завършат последните детайли около помпеното съоръжение“, поясни инж. Николай Иванов от фирмата изпълнител.

Работи се по архитектурните елементи – полагане на мазилки и облицовки, както и подготовка за боядисване. Монтират се системите за вентилация, видеонаблюдение, осветление и аварийни комуникации. Почти завършена е и хидроизолацията на съоръжението.

След сигнал от граждани, че шахтите предизвикват шум, фирмата изпълнител ги е подменила в участъка откъм бул. „Васил Априлов“.

Кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев обясни, че се очаква до средата на ноември да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на пътните развръзки в южна посока след пробива.

През май заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк е проверил работата по пробива и железопътния възел в Пловдив и е установил, че тя се извършва по график.