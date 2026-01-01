От "Демократична България" дадоха извънреден брифинг по повод поредната атака срещу търговски кораб във водите на България днес, този път край Шабла. "Въпреки че се снишихме, пак сме атакувани, а те канят Митрофанова на кафе", остро критикуваха позицията на правителството до момента към Русия.

В последните часове стана ясно, че контейнеровоз е бил поразен при атака с дронове в прилежащото море край нос Калиакра, това потвърди и военният министър Димитър Стоянов. Разстоянието е било 21 мили от Шабла. Екипажът на атакувания кораб, плаващ под либерийски флаг CONTSHIP JET се евакуира на спасителни плотове.

Нова атака с три морски дрона в Черно море на 21 мили от Шабла

"Преди седмици на Консултативен съвет по национална сигурност ние поискахме нещо много ясно - България да повика руския посланик, да му бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки повече в изключителната икономическа зона на България да няма. На този Съвет и Йотова, и Радев отказаха да направят това, сега това е резултатът", посочи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

По думите му в Румъния при същата ситуация са посочили много ясно, че Русия е автор на атаките, повикали са руския посланик и са му връчили нота.

"Как отговори Радев? Ние ще се снишим! Е, снишихме се! Каза, че когато Румъния е посочила като автор Русия, резултатът е бил, че Румъния е била атакувана отново. Сега пак сме атакувани ние, въпреки че се снишихме, въпреки че не направихме нищо. Какво трябваше да направи България? Трябваше предложението на ДБ да бъде изпълнено, но не Радев да кани на кафе Митрофанова в Министерски съвет, а секретарката на външния министър да подаде нотата на Митрофанова на бариерата на Външно министерство и да бъде ясно, че Русия трябва да поеме ангажимент товарни кораби на българските брегове да не бъдат нападани, защото това е атака срещу България", допълни той.

По думите му снишаването, което прави тази власт води само до унижение и знак към "Русия, че може да мачка и атакува, колкото си поиска".