Министерският съвет избра Станислав Попдончев, заместник- председател на Българската стопанска камара (БСК), за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) за 2027 г.

Попдончев отговаря на законовите изисквания за образование, професионален опит и съвместимост и заменя досегашния член Тодор Табаков. Промяната е съгласно ротационния принцип за излъчване на член на Управителния съвет от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от Управителен съвет с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.