Лидерът на „Продължаваме промяната“ критикува икономическата политика на правителството, поиска пълна документация за помилванията и коментира споровете около евентуалното изпращане на български войски в Украйна.

Асен Василев отправи остри критики към правителството заради липсата на публично представен проектобюджет за 2027 г. и отказа на управляващите да предоставят пълната документация по случаите на помилване. На брифинг той заяви, че според него предвидените мерки ще увеличат данъчната тежест за гражданите и бизнеса, и призова за повече прозрачност.

Василев коментира и твърденията за евентуално изпращане на български войски в Украйна, като припомни декларацията на Народното събрание от 21 февруари 2025 г. за неучастие на български въоръжени сили във военни действия на украинска територия.

„Крият го“: Критики за бюджета за 2027 г.

„Първият истински проблем е, че в момента няма представен бюджет за 2027 година. Крият го“, заяви Василев.

По думите му управляващите твърдят, че бюджетът съдържа добри предложения, но ако това е така, няма причина проектът да не бъде представен публично преди изборите.

Василев коментира и информацията за разговори с Европейската комисия по бюджетната процедура. Според него България изпраща документите си, а Европейската комисия дава становище, като той оспори твърдението, че се водят преговори.

„Ако толкова преговаря, да покаже какви хубави неща е написал и ние да му помогнем в тези преговори с една подкрепа от парламента, за да му е по-силна позицията“, каза той.

Според Василев изпратените до Европейската комисия числа показват увеличение на данъчните постъпления с 2 млрд. евро, докато общите спестявания са 50 млн. евро. Той посочи, че не е ясно как спестяванията са разпределени по отделни пера.

„Тоест се очертава бюджет с дефицит над 3% значително, с 2 милиарда повече данъци и с никакви спестявания и с увеличение на заплатите по-ниско от увеличение на инфлацията“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

Той определи това като „бюджетно обедняване“ и изрази мнение, че именно заради подобни мерки проектобюджетът не се представя преди изборите.

„Булгаргаз“ предлага увеличение на цената на газа с 34%

Като друг проблем Василев посочи очакваното поскъпване на природния газ от 1 ноември.

„На 34% газа се качва на 1 ноември“, каза той, след като първоначално спомена тока, а след това се поправи.

Предложението на „Булгаргаз“ за ноември действително предвижда увеличение на цената на природния газ с близо 34% спрямо утвърдената за октомври цена. Окончателното решение е в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Василев заяви, че поскъпването на газа обикновено води и до увеличение на цените на парното и електроенергията.

Той критикува и факта, че данъчните закони все още не са финализирани и внесени в парламента. Според него наличните данни сочат към увеличаване на данъчната тежест, без съпоставими икономии от разходите.

Василев поиска пълната документация за помилванията

Друг основен акцент в изказването на Василев бяха случаите на помилване на осъдени за наркотрафик. Той настоя да бъдат представени всички документи, свързани с процедурите, включително характеристиките на затворниците и оценките за поведението им и риска от извършване на нови престъпления.

„Ако всичко беше толкова ясно и прозрачно, ако комисията е написала, трябва да бъдат помилвани наркотрафикантите. Ми нека да ги покажат тези документи, да дойде тук шефа на затвора, да каже каква характеристика е дал на затворника, да каже, че е казал, че няма да има рецидив“, заяви той.

Василев коментира и отказа на кандидата за вицепрезидент Вълчев да заяви, че няма да помилва наркотрафиканти. По думите му това е било условие за провеждането на дебат с Георги Кандев.

„Ако нямаш намерение да помилваш, излез, кажи пред българските граждани, няма да помилваме повече наркотрафиканти. Грешка беше. И тоя проблем приключва от изборна гледна точка“, каза Василев.

Той обаче подчерта, че остава въпросът защо изобщо се е стигнало до тези случаи.

Според него заседанието, на което е трябвало да бъдат изяснени обстоятелствата около помилванията, отново е било провалено от „Прогресивна България“. Василев заяви, че формацията му ще поиска ново извънредно заседание след изборите, докато не бъдат установени фактите.

Припомни декларацията за неучастие на български войски в Украйна

В началото на брифинга Василев коментира изявленията на Румен Радев и Илияна Йотова за евентуално изпращане на български войски в Украйна.

Той прочете части от декларацията, приета от 51-вото Народно събрание на 21 февруари 2025 г. и обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16 от 25 февруари 2025 г. Документът призовава за траен и справедлив мир в Украйна, преговорен процес с участието на засегнатите страни и изразява позицията на парламента за неучастие на български въоръжени сили във военни действия на украинска територия.

„Това е трайна позиция на Българското народно събрание, тя не е променена, ние нямаме намерение да я променяме“, заяви Василев.

Той отправи критика към Йотова, като каза, че ако тя смята, че Румен Радев и „Прогресивна България“ имат намерение да променят решението на парламента, трябва да заяви това директно, вместо да създава впечатление, че друга страна планира изпращането на войски.

Василев призова за подкрепа за Андрей Гюров

В отговор на журналистически въпроси Василев призова гражданите, които не са доволни от икономическата политика на правителството, да гласуват за Андрей Гюров.

„Ще призова всички български граждани, които са недоволни от икономическата политика на това правителство, да излязат и да гласуват за господин Гюров“, заяви той.

Според Василев, ако Илияна Йотова бъде избрана, това няма да доведе до промяна в бюджетната политика на управляващите.

„Следващия президент на България трябва да бъде избран от българските граждани, а не договорен в партийни централи“, каза още той.

Коментар за ВСС и председателя на парламента

Василев отговори и на въпроси за позицията на „Продължаваме промяната“ по избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той заяви, че след изслушванията партията ще прегледа информацията за всички 20 кандидати и ще прецени кои от тях са достатъчно независими.

По повод отказа да бъдат събрани подписи за извънредно заседание с искане за оставката на председателя на Народното събрание Василев посочи, че според него това няма да доведе до резултат заради мнозинството от 131 депутати на „Прогресивна България“.

Той заяви още, че никоя власт не трябва да си позволява да указва на журналистите какво да публикуват, какво да питат или какво да говорят.

В заключение Василев призова управляващите да предоставят информацията за бюджета и помилванията и да спрат с това, което определи като организиране на зрелища.

„Хората имат нужда от стабилни доходи, предвидимост и управление, което наистина да ги защити и да ги пази“, заяви той.