Консервираната риба тон е основен продукт в почти всеки хладилник. Но испанският продавач на риба и агитатор на здравословното хранене Фран Родригес твърди, че има друга, по-малко популярна консервирана риба, която обаче заслужава много повече внимание, и това е скумрията, пише El Espanol. „Ако ядете риба тон, това е заради маркетинга, докато скумрията е хранителна“, твърди Родригес.

Аргументите му се основават на няколко разлики в хранителната стойност на двете риби. „Скумрията има повече омега-3, по-малко живак, повече витамин D, по-богат вкус и обикновено е по-евтина“, обясни Родригес. Както обаче отбелязва изданието, рибата тон всъщност не е нискохранителна храна и консумацията ѝ не е обусловена само от маркетинга. Тя съдържа протеини с висока биологична стойност, витамини и минерали и се счита за мазна риба, която се препоръчва за включване в здравословна диета.

Същевременно се отбелязва, че скумрията наистина съдържа повече хранителни вещества от рибата тон, особено някои мастни киселини. Един от най-ярките примери е омега-3. Според Испанската фондация за сърдечно-съдови заболявания, скумрията съдържа приблизително 2,67 грама омега-3 на 100 грама, докато рибата тон съдържа приблизително 1,29 грама. В публикацията се обяснява, че омега-3 мастните киселини EPA и DHA, които се намират в мазните риби, участват в множество процеси в организма. Испанската фондация за хранене посочва мазните риби, по-специално скумрия, сардини, сьомга и риба тон, като основни морски източници на тези мастни киселини.

Скумрията се отличава и със съдържанието си на микроелементи. Отбелязва се, че е източник на витамин D, витамин B12, селен, фосфор и калий, а също така съдържа висококачествен протеин.

„Това обаче не означава, че скумрията е по-добра от рибата тон във всяко отношение. Рибата тон, особено някои консервирани сортове, може да съдържа повече протеин на 100 грама продукт“, се казва в статията. Самият Родригес признава, че и двата вида риба са добри източници на протеин. Аргументът му е, че ако постоянно избирате риба тон, може да подценявате други риби, които съчетават протеин с високо количество здравословни мазнини.

Има и друга важна разлика: съдържанието на живак. Испанската агенция за безопасност на храните и храненето (AESAN) обясни, че големите хищни риби с дълъг жизнен цикъл са склонни да натрупват повече от този замърсител поради биоакумулация в цялата хранителна верига. Видовете с високо съдържание на живак, включват червенопер тон (Thunnus thynnus), както и риба меч, някои видове акули и щука. Испанската агенция също така посочва скумрията като вид с ниско съдържание на живак.

Тук публикацията прави важно уточнение: не всички видове тон, продавани в консерви, са червенопери тонове. Концентрациите на живак в консервирана риба тон могат да варират значително. Следователно, не може да се приеме, че всяка консерва консервирана риба тон задължително съдържа високи нива на живак.

Препоръката на AESAN за населението като цяло остава непроменена: яжте три до четири порции риба седмично, като редувате различни видове и комбинирате бяла и мазна риба. Бременните жени, тези, които планират бременност или кърмят, както и децата под 10-годишна възраст, трябва да избягват видовете риба, които съдържат високи нива на живак. Самата AESAN включва скумрията сред мазните риби, които трябва да се предпочитат в рамките на здравословните и устойчиви хранителни навици. Тя също така напомня, че консервираната риба запазва хранителна стойност, подобна на прясната риба, въпреки че препоръчва да се избират нискосолени сортове, когато е възможно.