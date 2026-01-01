Софийската градска прокуратура е възложила на ДАНС 84 отделни проверки на договори между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД и строителни фирми. Договорите са за укрепване на 84 участъка от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачища и други геодинамични процеси.

Проверките са възложени, след като самата ДАНС е изпратила на прокуратурата материали с данни за възможни престъпления при сключването на договорите.

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Според тези материали „Автомагистрали“ е сключило 129 договора със строителни фирми на обща стойност 411,7 млн. лв. без ДДС (около 210 млн. евро).

Проверките ще изяснят дали са били заобиколени правилата за обществените поръчки, как са избрани изпълнителите, дали дейности са били превъзлагани на други фирми и какви авансови плащания са направени.

Ще се проверява и какво реално е свършено по всеки от обектите, докъде е стигнало изпълнението и как са похарчени парите.