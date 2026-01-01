Разкрити са общо 16 нарушения в 5 известни ресторанта в София след проверки на инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от приходната агенция.

В резултат на проверките, осъществени на 27 октомври, са констатирани нарушения като неиздаване на касова бележка, разминаване между маркираните суми на фискалното устройство и наличностите в касата, предоставяне на нефискален бон и други.

При контролни действия през уикенда в хотел, представител на световна верига, служители на НАП разкриха три нарушения, съобщават още от приходната агенция. Те са отново неиздаване на касови бележки, издаване на нефискален бон и разминаване в касовите наличности и отразените стойности в касовия апарат.

Проверките в заведенията и хотела са стартирали с контролни покупки, извършени от „таен клиент“, при три от които след заплащане на сумата не е бил издаден фискален бон или при поискване на касова бележка от тайния клиент е получил имитация, издадена от нефискален принтер, пише в съобщението.

За установените нарушения в хотела и столичните ресторанти може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“. От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП - NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700/ 18-700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.

През последните дни от НАП обявиха резултатите от редица проверки, включително разкрити нарушения в магазини за парфюми в София и системно неиздаване на касови бележки в павилион в Университета за национално и световно стопанство.