От юли до септември Столичният инспекторат е залепил стикери на 1733 изоставени коли в София. 128 от тях са били вдигнати принудително, защото собствениците не са ги преместили в срок, съобщиха от Столичната община.

Само двама собственици са преместили колите си сами, след като са видели стикера. Други 28 автомобила са минали технически преглед и вече не се смятат за изоставени.

Според общината премахването на старите коли освобождава места за паркиране в кварталите, улеснява движението и работата на сметосъбиращите и другите комунални служби.

Кога една кола се смята за изоставена

Автомобил, който е без валиден технически преглед повече от три месеца и е паркиран на общински или държавен терен, се смята за излязъл от употреба. Комисия от районната администрация и Столичния инспекторат проверява колата и залепва стикер с предписание. Оттогава собственикът има три месеца да я премести.

Ако не го направи, кметът на района издава заповед и колата се вдига принудително. Тя се закарва на площадка, където стои 14 дни. Ако никой не я потърси, отива за разкомплектоване.

Какво трябва да знаят шофьорите