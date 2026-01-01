Сметки - ток и парно

Цените на тока за бита и на парното няма да се повишават, това гарантира в началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

"Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока за бита и на парното са от жизнено важно значение за всеки български гражданин. Приветствам обявеното вчера намерение на регулатора цените, въпреки драстичното увеличение на газа на международните борси, на парното и тока за бита да не се променят до 1 юли 2027 г. Наша задача е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност във фонда за сигурност на енергийната система, което и ще направим", каза Радев.

Относно цените на хранителните продукти, той напомни, че сме свободна държавна икономика и правителството няма да диктува цените на търговците, камо ли да се "връщат в едни стари времена", но адмирира ясна законова рамка, за да се осигури ефективна регулация на пазара, проследимост на ценообразуването и борба срещу нелоялните търговски практики.

"Първите ни дейности като правителство и парламентарна група бяха да предложим и приемем два важни закона - при Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията. Успяхме! На база на тези закони развихме необходимата подзаконава нормативна база, така че да имаме ясни механизми и формули какво и как правим. И вече въоръжени с всички тези методики започнахме, но не стихийни, а ясно регламентирани проверки за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество или какво слага на трапезата си българинът", посочи министър-председателят, като гарантира, че ще продължават по същия начин.

Той очерта и тяхната цел - България да има същите надценки, каквито има и в останалите развити европейски държави.

Арестите на кметове и "светкавичното" разкриване на престъпления

Арестите в Сунгурларе и Белица нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси, заяви още министър-председателят Румен Радев и призова да не се спекулира по темата.

По думите на премиера над полицията и службите вече няма политически чадър. "Там, където има работеща прокуратура и злоупотреби с публични средства, е естествено да се стигне до такива процеси", посочи Радев.

Премиерът каза, че престъпленията вече се разкриват „светкавично“, като даде за пример убийството в Пловдив, убийството на Слави Бинев в София и палежа на антените на „Старлинк“.

По думите му извършителите на палежа са били установени веднага, но имената им не са могли да бъдат обявени, тъй като са се намирали извън страната. Партньорските служби са били уведомени незабавно, но за задържането е било необходимо да се премине през процедурата за издаване на европейска заповед за арест, която Радев определи като сложна и тромава. Той добави, че те вече са задържани.

„Така че държавата се връща в своите функции“, заяви министър-председателят.