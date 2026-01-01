Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг на втория тур на президентските избори. Избирателната активност на 25 октомври е била 22,98%, а предизборната кампания за балотажа продължава до 30 октомври.

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви резултатите от президентските избори, проведени на 25 октомври 2026 г., и насрочи втория тур за неделя, 1 ноември. На балотаж отиват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.

Това съобщи на брифинг говорителят на ЦИК, представена в предоставената транскрипция като Стоянка Балова-Цветкова.

Според оповестените от комисията данни двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев е получила 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров - Георги Кандев - 486 232 гласа.

На първия тур не е избран президент, тъй като не са изпълнени конституционните условия за избор. Съгласно член 93, алинея 3 от Конституцията кандидатът трябва да е получил повече от половината действителни гласове, при условие че в гласуването са участвали повече от половината избиратели.

По данни, представени на брифинга, избирателната активност към 20:00 часа след обработката на протоколите е 22,98%. За сравнение, според ЦИК на президентските избори през 2021 г. активността е била близо 35%.

Кампанията за балотажа вече започна

Предизборната кампания за втория тур продължава до 24:00 часа на 30 октомври. Събота, 31 октомври, е ден за размисъл, а гласуването ще се проведе на 1 ноември.

От ЦИК уточниха, че кандидатските двойки запазват номерата си от първия тур. Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат под номер 4, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев – под номер 25.

Машинната бюлетина ще бъде разположена на една страница и ще съдържа двете кандидатски двойки, както и възможността „Не подкрепям никого“.

Организацията на гласуването ще остане по същите правила, със същите секции и машини.

От комисията напомниха, че няма нов срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Подадените в законоустановения срок до 10 октомври заявления остават валидни и за балотажа. Същото се отнася за заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия и за гласуването извън страната.

Само 31 машини са спрели работа на първия тур

От ЦИК отчетоха, че изборният ден на 25 октомври е преминал спокойно, а машинното гласуване е протекло успешно.

В страната и чужбина са били използвани общо 11 902 машини, като 31 от тях са преустановили работа. В засегнатите секции гласуването е продължило с хартиени бюлетини.

Това представлява приблизително 0,26% от използваните устройства.

За сравнение, на изборите през април, според представените от комисията данни, работа са преустановили 107 машини.

От ЦИК свързват по-малкия брой технически проблеми с предприетите предварително мерки за диагностика, профилактика и ремонт на устройствата.

Комисията отчете още, че всички районни избирателни комисии са предали изборните си книжа в рамките на по-малко от 24 часа.

98 жалби и сигнали в изборния ден

В Централната избирателна комисия са постъпили общо 98 жалби и сигнали в деня на изборите.

Два от тях са били свързани с нарушения на избирателните права, а останалите са засягали предимно предизборна агитация и огласяване на социологически проучвания преди края на изборния ден.

От ЦИК отчетоха и активно използване на мобилното приложение „Избори 360 градуса“.

По представените данни приложението е било изтеглено над 42 500 пъти, а в изборния ден чрез него са били успешно валидирани повече от 18 000 протокола. Приблизително толкова са били и неуспешните опити за валидиране.

Според комисията дигиталният инструмент е подпомогнал секционните избирателни комисии при попълването и проверката на протоколите.

Над 98% от секциите са излъчвали онлайн броенето на гласовете

От ЦИК съобщиха, че в 98,41% от секциите е било осъществено онлайн излъчване на броенето и отчитането на гласовете.

Окончателният доклад за видеонаблюдението се очаква след предаването на устройствата на „Информационно обслужване“.

Междувременно подготовката за балотажа вече е започнала. Утвърдени са техническите характеристики на хартиените бюлетини, а предназначените за секциите в чужбина вече са изпратени с дипломатическо карго.

Тече и инсталирането на софтуера за втория тур върху машините за гласуване.

От ЦИК благодариха на членовете на секционните и районните избирателни комисии, държавните институции и техническите екипи за организацията и провеждането на първия тур.