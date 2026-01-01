Проект на Решение за приемане на Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 - 2030) за 2025 г. и приложенията към него, предстои да обсъди Министерският съвет на заседание от 10:00 ч. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа проекти на постановления за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма.

Министерският съвет ще обсъди предложение до президента за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

В дневния ред е проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на България и правителството на Корея за периода 2026 - 2029 г., като основа за водене на преговори.