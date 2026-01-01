Френски самолет за морско патрулиране ATLANTIQUE 2 изпълнява мисии за наблюдение и разузнаване над западната част на Черно море, след като беше разположен във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ в Румъния по искане на Букурещ.

Целта е да бъдат установявани опасностите за корабоплаването и да се засили защитата на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Самолетът е разположен от командването на френския флот за Средиземно и Черно море на фона на влошаването на обстановката със сигурността в региона. Според официалното съобщение на румънското министерство мисията е планирана за периода от 18 октомври до 6 ноември 2026 г.

Полетите се планират и координират с подкрепата на Командването на военноморския компонент „Вицеадмирал Йоан Георгеску“ и в сътрудничество с Центъра за морска координация.

Мисията на френския самолет ATLANTIQUE 2 допринася за операциите за възпиране под егидата на НАТО и подчертава значението на сътрудничеството между съюзниците, оперативната съвместимост и способността за реакция при изпълнение на задачи за морско наблюдение.

Присъствието на самолета предоставя възможност за съвместна подготовка на румънските военноморски сили и френските военни. Румънски военнослужещи участват в полетите над Черно море, както и в съвместни тренировъчни дейности и обмен на информация с румънски военни кораби, изпълняващи задачи в морето.

НАТО и Франция допълват мерките на Румъния

Подкрепата на НАТО и френските военноморски сили допълва предприетите от Румъния мерки за засилване на наблюдението и патрулирането в Черно море. Според румънското министерство националните военноморски сили са увеличили патрулните мисии с кораби, хеликоптери IAR-330 Puma Naval и автономни безпилотни системи.

Румънската морска хидрографска дирекция „Командор Александру Кътъняну“ също информира постоянно мореплавателите чрез навигационни известия за установените опасности и препоръчителните маршрути. Мерките имат за цел да подпомогнат безопасното корабоплаване, да предотвратят морски инциденти и да гарантират свободата на движение.

Румънските военноморски сили продължават да наблюдават морската обстановка в зоната на отговорност на страната в Черно море в сътрудничество с националните структури за отбрана и сигурност и със съюзниците от НАТО.

Най-малко осем товарни кораба са засегнати през последните три седмици

Най-малко осем товарни кораба бяха засегнати край бреговете на Румъния и България през трите седмици преди 27 октомври.

През месец октомври румънски изтребители F-16 свалиха два руски дрона над териториалните води на Румъния. НАТО също обяви намерение да засили наблюдението в Черно море чрез допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и безпилотни летателни апарати.

Разполагането на френския самолет е част от съюзническите усилия за засилване на морското наблюдение, защита на критичната инфраструктура и поддържане на свободата на корабоплаването в Черно море.

Румънското Министерство на националната отбрана подчертава, че съвместните действия с НАТО и Франция допълват постоянните операции на румънските военноморски сили за наблюдение, патрулиране и ограничаване на заплахите, свързани с войната на Русия срещу Украйна.

В същото време външните министри на Румъния и Франция Дан Некулаеску и Жан-Ноел Баро потвърдиха значението на стратегическото партньорство между двете държави по време на телефонен разговор, посветен на регионалната сигурност. Двамата дипломати обсъдиха развитието на средата за сигурност в региона, като поставиха специален акцент върху Черно море и неговото стратегическо значение за евроатлантическата сигурност.