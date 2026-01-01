Парламентът няма да заседава извънредно днес поради липса на кворум. При първия и втория опит за започване на работа, направени през 15 минути, в залата се регистрираха 112 народни представители. „Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено“, обяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

При втората регистрация се оказа, че в залата са 28 депутати от „Прогресивна България“ (ПБ), 29 от ГЕРБ-СДС, 21 от ДПС, 18 от „Демократична България“ (ДБ), 15 от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“.

При първия опит за начало на заседанието депутатите от ПБ бяха 32, от ГЕРБ-СДС – 29, от ДПС и ДБ – по 18, от ПП – 14, и от „Възраждане“ – един.

В дневния ред на извънредното заседание, свикано по искане на депутати от ДБ и ПП, беше предвидено изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев. Изслушването трябваше да бъде относно предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Втората точка беше изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“.

Предишните две извънредни заседания на парламента във връзка с помилването на Огнян Атанасов също се провалиха заради липса на кворум. Едното заседание беше насрочено за 13 октомври, а второто - за 21 октомври.