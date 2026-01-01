Софийска градска прокуратура предаде на съд двама мъже, обвинени за разпространение на фентанил и метамфетамин.

Към момента те са задържани за постоянно в ареста, като предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото, съобщиха от прокуратурата.

Двама мъже от Кюстендил отиват в затвора за държане на наркотици

Според обвинителния акт в периода от 9 юли 2025 г. до 1 юни 2026 г. единият обвиняем разпространявал фентанил на различни лица и отделно държал с цел разпространение значителен брой обособени количества наркотици.

Другият е обвинен за държане на наркотици с цел разпространение. Снощи директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи за трима задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, в София.