Руското министерство на отбраната съобщи, че при нощна атака с дронове е нанесло удар по товарен кораб, насочващ се към черноморското пристанище Черноморск (Чорноморск на украински), както и по друг товарен съд, пътуващ към пристанището в Одеса през деня, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Според министерството двата кораба са били използвани за снабдяване на украинската армия.

Русия с нова атака срещу товарен кораб в Черно море, транспортиращ военни доставки към Одеса

Руските сили са нанесли през нощта удари и по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков.

Министерството на отбраната твърди, че тези обекти са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за нуждите на украинските военни.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да потвърди чрез независим източник информацията, предоставена от руското министерство на отбраната.