Министерството на отбраната на Руската федерация обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на южния украински град Одеса, предаде ТАСС.

Това твърдение не е проверено по независим път.

Русия редовно обявява, че е взела на прицел товарни кораби, използвани за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в пристанища в съседната страна и Черно море.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза още в сутрешната си сводка, че въоръжените сили на страната са нанесли през изминалата нощ масирани удари по три обекта, обслужващи ВСУ - металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция, осигуряваща електроенергия за военни заводи, в Житомир.

Тези твърдения също не са проверени по независим път.

По-рано тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна предупредиха, цитирани от Укринформ, че Русия е изстреляла ракети към Запорожие и Кривой Рог.