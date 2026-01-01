Напълно ясно е, че няма да отменим санкциите, докато Русия не прекрати войната в Украйна, каза днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в съвместно изявление пред журналисти с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски преди началото на втория ден от заседанието на европейските лидери в Брюксел, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Естествено, че подкрепяме обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп "енергийно примирие". Виждаме, че Русия не го спази дори за минута, а увеличава ударите. Затова трябва да увеличим натиска над Русия, подготвяме нови санкции, добави тя. Русия прави всичко възможно да разруши украинската енергийна инфраструктура, отбеляза Фон дер Лайен. По нейните думи целта е до края на годината Украйна да започне преговори по всички останали глави в предприсъединителните преговори с ЕС.

Нашето послание към президента Зеленски е, че подкрепата на ЕС за Украйна остава все така силна, посочи Коща. Не е време да оттегляме подкрепата за Киев, нито да облекчаваме санкциите срещу Русия, допълни той. Време е да увеличим подкрепата и натиска, от решаващо значение е да накараме Русия да приеме прекратяване на огъня и да преговаря, за да прекрати войната. Време е за мир, а не за продължаване на тази война, обобщи Коща.

Благодарен съм на ЕС за огромната подкрепа, каза Зеленски. Не виждаме признаци руската страна да се стреми към прекратяване на войната, допълни той. Коща, Фон дер Лайен и Зеленски не отговориха на журналистически въпроси.