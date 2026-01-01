Британският външен министър Ед Милибанд днес обяви нов пакет от санкции срещу Русия, предаде ДПА.

Великобритания се стреми да засили натиска върху лица и компании, които подкрепят войната на руския президент Владимир Путин срещу Украйна, отбелязва агенцията.

Сред 19-те санкционирани са шест руски банки, шест танкера, наскоро включени в т. нар. „сенчест флот“, както и четири руски компании, внасящи тантал и ниобий – редки метали, които са от ключово значение за производството на военно оборудване, съобщи британското външно министерство.

Санкциите бяха обявени след вчерашните разговори на Милибанд с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, които британският външен министър определи като „много продуктивни“.

Двамата са обсъдили как могат допълнително да подкрепят Украйна срещу руската агресия, каза Милибанд пред журналисти.

Той също така заяви, че предишните му критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, когото нарече „расист“, не са навредили на отношенията с Белия дом.

По думите му тази тема изобщо не е била повдигната по време на разговорите.

„Днешните нови санкции показват непоколебимата ангажираност на Великобритания да подкрепя Украйна и да засилва натиска върху онези, които подкрепят агресията на Кремъл“, заяви Милибанд.

„Борбата на Украйна е и наша борба. Онези, които застрашават свободата и демокрацията на Украйна, представляват заплаха и за сигурността на Великобритания. Затова ще продължим да засилваме натиска върху Русия, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир“, добави той.