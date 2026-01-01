Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ единодушно повиши целевия диапазон на основната си лихва с 0,25 процетни пункта до 3,75–4 на сто, се посочва в изявление на Комитета по операциите на открития пазар. Това е първа промяна на лихвените равнища, след като през май Кевин Уорш пое поста от Джером Пауъл начело на УФР.

Решението е прието с 12 гласа „за“ и нито един „против“. УФР ще продължи политиката си за поддържане на достатъчно равнище на резервите в банковата система, се посочва още в съобщението.

Икономическата активност се разширява със стабилен темп, се посочва в изявлението. Въпреки че несигурността остава повишена, отчасти заради геополитическите събития, вътрешното потребление е устойчиво. Ръстът на производителността е силен, капиталовите инвестиции са стабилни, увеличението на заетостта съответства на нарастването на работната сила, а равнището на безработица се променя слабо.

Инфлацията остава повишена, посочва УФР, след като потребителските цени в САЩ отбелязаха с 0,4 на сто през август на фона на поскъпване на горивата.

Според Комитета днешното решение ще подпомогне по-бързото ѝ връщане към целевото равнище от 2 на сто.

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Това е първата промяна на американските лихви от 10 декември 2025 г. Тогава УФР ги понижи с 25 базисни пункта – от 3,75–4 на сто до 3,50–3,75 на сто. С днешното увеличение лихвеният диапазон се връща на равнището отпреди декемврийското понижение.

Като възходящя промяна на лихвите днешното решение е първото в тази посока от юли 2023 г., когато те бяха увеличени с 25 базисни пункта до 5,25–5,50 на сто.

След решението от декември УФР остави лихвите без промяна на пет последователни заседания – през януари, март, април, юни и юли 2026 г. Днешното заседание е шестото след последната промяна.

Подобрени очаквания за икономическия растеж, но и за по-високи лихви за по-дълго време

Обновените индивидуални прогнози на членовете на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) и президентите на регионалните резервни банки очертават малко по-силен икономически растеж и по-устойчив пазар на труда, но и по-високи лихви за по-дълго време. Медианната оценка за растежа на реалния брутен вътрешен продукт на САЩ през 2026 г. е 2,3 на сто при 2,2 на сто през юни. За 2027 г. се очаква ускоряване до 2,4 на сто, след което темпът се забавя до 2,2 на сто през 2028 г. и 2,1 на сто през 2029 г.

Безработицата се очаква да остане 4,1 на сто във всяка година от 2026 до 2029 г. Това е по-благоприятна оценка от юнската, когато за тази година и 2027 г. се предвиждаха 4,3 на сто. Повечето участници определят рисковете пред пазара на труда като общо взето балансирани.

Прогнозите за основната лихва показват, че паричната политика вероятно ще остане рестриктивна по-дълго. Медианната оценка е за равнище от 4,1 на сто в края на 2026 и 2027 г., 3,9 на сто през 2028 г. и 3,6 на сто през 2029 г. През юни съответните оценки за първите три години бяха 3,8, 3,6 и 3,4 на сто. Това не е поет ангажимент за конкретно движение на лихвите, а обобщение на индивидуалните виждания на участниците.

Инфлацията според индекса на разходите за лично потребление се очаква да бъде 3,7 на сто през 2026 г., преди да се забави до 2,3 на сто през 2027 г. и да достигне целта от 2 на сто през 2029 г. Почти всички участници оценяват несигурността около инфлацията като по-висока от обичайната, а 17 от общо 18 виждат рисковете пред общия показател като насочени нагоре. Прогнозите се обединават около възможност за ново повишаване на основната лихва с 0,25 процентни пункта.

В прогнозните таблици няма отделна количествена оценка за отражението на изкуствения интелект или на войните. В придружаващото решение УФР посочва силния растеж на производителността и устойчивите капиталови инвестиции, без изрично да ги свързва с изкуствения интелект, и отбелязва, че геополитическите събития са сред източниците на повишена несигурност.