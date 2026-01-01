„Това са бедра на човек, който яде пържени картофи всеки ден!“ Такива обедни коментари и подмятания по свой адрес чува Красимира, когато влиза във фитнеса, за да се бори с килограмите. Никой от моралните й съдници обаче не знае, че проблемът с теглото й се дължи не на начина на хранене, а трудности с усвояването на глюкозата в кръвта.

Новият епизод на NOVA LAB ГРИЖА с Даниела Пехливанова ни води към личната история, свързана с борбата с ендокринните заболявания. Основният събеседник в разговора е Красимира Цолова, жена, преминала през истински катаклизъм, за да пребори собствените си здравословни предизвикателства. Доктор Райна Стоянова пък обяснява на достъпен език сложната материя около проблемите с щитовидната жлеза и инсулиновата резистентност.

Когато тялото е против теб: Разбирането на ендокринния дисбаланс

Разговорът с доктор Райна Стоянова започва с болезнено познатото оправдание на много пациенти: „Аз не мога да отслабна, защото имам Хашимото! Не мога да отслабна, защото имам инсулинова резистентност!“

Ендокринологът обяснява, че автоимунно състояние като Тиреоидитът на Хашимото често води до намалена секреция на тиреоидни хормони, а оттам – до забавен метаболизъм, умора и трупането на килограми. Но надежда има, защото компенсирането на хормоните може да доведе до корекция в теглото.

Друг здравословен проблем, който може да рефлектира върху килограмите на всеки един от нас, е свързан с инсулиновата резистентност. При нея клетките в тялото ни реагират на хормона инсулин и не позволяват ефективно да се удвоява глюкозата от кръвта ни.

Замисляли ли сте се защо с напредването на възрастта жените не могат да свалят килограми? Един от отговорите може да е подобен - забавяне на метаболизма и по-бавното усвояване на инсулина. Д-р Стоянова обяснява какво е инсулиновата резистентност. „Това е състояние, при което имаме достатъчна секреция на инсулин, но той не може да си върши работата - да се свърже със своя рецептор. Резултатът е усещане за „вълчи глад“ за въглехидрати – тялото крещи за енергия, която не може да използва ефективно, превръщайки храната в мазнини.“

Доктор Стоянова осъжда обществената стигма и обяснява, че това е състояние, за което не сме виновни. „Нашето хранително поведение е обусловено от някаква патологична биохимична реакция в нашето тяло. Ние нямаме вина. Все едно да обвиняваме пациент с епилепсия, че има епилептичен пристъп!“

Доктор Стоянова подчертава, че промяната е възможна и по-лесна, когато се подпомогне метаболизмът, а не когато се разчита единствено на волята.

От криза до катарзис: Възкресяването на Красимира Цолова

Нагледният пример за думите на ендокринолога е нейната пациентка Красимира Цолова, чиято история е урок по издръжливост и самооткриване. Красимира споделя как след първата си бременност и последвалите драматични събития в живота ѝ – пандемията от COVID-19 и загубата на близки хора – тялото ѝ започва да реагира. „Чисто психологически започнах да не се разпознавам в огледалото... исках да се скрия.“ Така от тегло около 60-те килограма тялото й достига 86 килограма. Това е момент на вътрешна битка, защото въпреки всички усилия – тренировки и уж здравословно хранене – жената не вижда резултат на кантара.

Пътят до диагнозата „инсулинова резистентност“ е изпълнен с лутане между различни специалисти, докато не открива ендокринолога Райна Стоянова. Красимира признава, че тогава чува за първи път за нуждата от психологическа подкрепа и важността на силовите тренировки. И тогава за нея идва моментът на осъзнаването. Но дори и след това битката остава лична и жестока.

„Тайно я спирах сама 3 или 4 пъти. Изключително трудно е в началото“, признава Красимира за медикаментозната си терапия. Тя описва как неразположенията и липсата на бързи резултати я тласкат към капитулации и връщане на йо-йо ефекта с килограмите.

Най-голямото изпитание е да се изправи пред собствените си страхове и пред чуждите предразсъдъци. „И влизането в фитнеса на човек с тази диагноза е изключително трудно“. Спомня си и за други груби коментари по свой собствен адрес като „Тази се е дотъркаляла до тук“.

Мотивацията ѝ идва от най-чистия източник – дъщеря ѝ. Постепенно, с безкрайно търпение и подкрепата на екип от специалисти, младата жена сваля над 30 килограма от теглото си. И чистосърдечно признава, че нищо в живота не се случва бързо. „Нищо хубаво не става бързо и лесно!“

Историята на Красимира Цолова и професионалните съвети на ендокринолога доктор Райна Стоянова се преплитат, за да дадат едно силно послание. Какво е то? Гледай целия епизод на NOVA LAB Грижа в YouTube на @novalabofficial !