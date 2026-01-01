Студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" вчера излязоха на нов протест.

„Аз не съм семестриална такса, аз съм студент“: Протест пред НАТФИЗ, искат оставката на Мирослав Дачев

Демонстрацията се проведе пред сградата на Академията, а протестиращите отново настояваха ректорът Мирослав Дачев да подаде оставка, предава БНР.

Причината за протеста е бездействието на всички институции, които или защитават, или не проявяват никакво отношение към безпрецедентната криза в управлението на НАТФИЗ.