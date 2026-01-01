Приключи протестът в центъра на столицата срещу правителството. Движението на площад "Независимост" е възстановено.

Множество граждани се събраха в т. нар. Триъгълник на властта между сградата на Народното събрание и президентството с искане за оставка на премиера Румен Радев. Протестиращите скандираха "Оставка", "Тук не е Москва", "Комунисти вън", "Червени боклуци", "Радев е позор, оставка и затвор". Събралите се развяваха български и украински знамена, както и на Европейския съюз.

За нашето национално оцеляване е важно правителството на Радев да бъде свалено най-късно тази зима, заяви пред протестиращите един от организаторите Манол Глишев. „Сметките за ноември и декември отново ще ни изкарат на площада. Протестите едва сега започват. Нека не забравяме, че трябва да изметем Радев и Йотова от властта“, каза още Глишев.

Сред протестиращите бяха съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Демонстрацията завърши с химна на България от периода 1886–1947 г. – „Шуми Марица“.

БТА

Бизнесклиматът е лош за българите заради кабинета „Радев“, каза организаторът на протеста Манол Глишев. Напускат ни много чуждестранни компании като „Бош“ (Bosch) и „Тейкауей“ (Takeaway). До 2029 г. ще се вдигне данъкът върху собствеността със 100%, ако оставим това правителство на власт, допълни той. И отбеляза, че правителството вече е трябвало да бъде свалено. То има руски зависимости, каза Глишев.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски все още са лидери на парламентарни групи, а щяха бъдат свалени от власт“, каза Глишев.

„Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до предсрочни избори“, посочи той. Когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъже, да се присъединят и те към протестите“, добави Глишев.

За протеста има подадено уведомление в Столичната община. Има полицейско присъствие в района.

На 3 юли демонстрация под надслов „АНТИрадев“ затвори движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Археологическия музей.