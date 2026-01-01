Митническите власти на международното летище „Истанбул“ са пресекли опит за внасяне на 26 килограма наркотици с приблизителна пазарна цена от около 206 милиона турски лири (3,6 милиона евро) от Мексико, като във връзка със случая в момента се издирват двама заподозрени, за които е установено, че са напуснали територията на летището, преоблечени като пилоти, съобщава сайтът Хаберлер, цитирайки изявление на митническите власти.

Според изявлението при проверка на багажа на колумбийски гражданин, пристигнал днес на летище „Истанбул“ с полет от Мексико, са установени 23 пакета, съдържащи общо 26 килограма бял прах с наркотично съдържание, за който се смята, че е кокаин. Мъжът и един от другите пътници от полета са задържани на място във връзка с откритите наркотици, като по случая е образувано служебно разследване.

В рамките именно на това разследване е установено още, че двама други мъже, за които се предполага, че е трябвало да окажат съдействие на колумбийския гражданин при пристигането му в Истанбул, са напуснали територията на летището, преоблечени като пилоти.

Заради случая на територията на Истанбул в момента е в ход издирвателна операция за намирането на двамата заподозрени, напуснали летището с пилотски дрехи.