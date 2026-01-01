Кандидатът за президент Иван Христанов обяви доц. д-р Стоянка Черкезова за кандидат за вицепрезидент.

Той и Черкезова се явяват на изборите като независима кандидатпрезидентска двойка, издигната от Инициативен комитет.

Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент

Председател на Инициативния комитет е музикантът Денис Ризов. Сред учредителите са телевизионната водеща Наталия Симеонова, музикантът Васил Гюров, проф. Тодор Тодоров, доц. Йосиф Йосифов, както и преподаватели, учени, предприемачи и хора от малки населени места.

Мотото на кампанията на Христанов е „Президента на народа“. От щаба му заявяват, че кампанията следва самата идея, с която е създадена - да бъде издигната и подкрепена от хора с различен професионален и житейски път, а не от партийна централа.