Наетите лица по трудово или служебно правоотношение в администрацията на изпълнителната власт към края на юни 2026 г. са 98.8 хиляди. От тях в централната администрация са наети 56.1 хил. (56.8%), а в териториалната администрация - 42.7 хиляди (43.2%). Данните са на Националната статистика.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ.

Наетите лица по трудово правоотношение в нефинансовите предприятия към края на второто тримесечие на 2026 г. са 1.6 млн., или с 1.4% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2025 година.

В края на второто тримесечие на 2026 г., общо в промишлеността (вкл. добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ; събиране, пречистване и доставяне на води), наетите лица са 482.4 хил., което е с 3.9% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2025 година.

В бизнес услугите (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) наетите лица са 583.9 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

В Строителството и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети наетите лица в нефинансовите предприятия се увеличават съответно с 0.7 и 0.3% в сравнение с второто тримесечие на 2025 година.