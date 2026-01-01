Състав на Окръжния съд в Хасково заседава за определяне на мярка за задържане спрямо петима души, сред които двама митнически служители в пункт „Лесово“ и технически експерт в „Капитан Андреево“.

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Те са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на длъжностни присвоявания и използване на чужди търговски марки без разрешение на носителите им.

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Припомняме, че Деветима души, сред които шестима служители на Агенция „Митници“, бяха задържани при мащабна акция на ГДБОП и Агенция „Митници“ срещу предполагаема схема за отклоняване и продажба на стоки, предназначени за унищожаване. Операцията се провежда в Свиленград, Елхово и на ГКПП „Лесово“.

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Задържаните стоки са основно текстилни изделия, но има и други артикули. Става въпрос основно за дрехи, обувки, парфюми и други артикули, нарушаващи права върху защитени търговски марки. Те са били внесени от Турция и задържани от митническите власти, след което са съхранявани в складове под митнически контрол до унищожаването им.

Как е работила схемата?

По първоначални данни именно в последния етап от процедурата част от стоките са били отклонявани. Вместо всички артикули да бъдат окончателно унищожени и загробени, част от тях били отделяни и впоследствие стигали отново до пазара.

Отклонявана е част от стоката, която е била усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилни лица, които са я разпространявали и продавали на територията на България – както по интернет, така и по друг начин.

ГДБОП работи по случая от няколко месеца. Акцията е проведена в момент, когато част от стоките са били в процес на т.нар. нарязване преди окончателното им унищожаване.

Разследващите имат данни, че част от артикулите са били документирани като унищожени, но на практика са били отклонявани.