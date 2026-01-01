Няма данни за чужда намеса при смъртта на шестимата души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Това показват събраните до момента доказателства по разследването, съобщи заместник апелативният прокурор Наталия Николова. По случая се водят няколко досъдебни производства, като се проверяват още парични потоци, дейността на свързани организации и евентуално неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в частно училище, МОН и Регионалното управление на образованието в София-област.

„Още в самото начало прокуратурата и МВР поеха ангажимент да предоставят информация за хода на разследването по това досъдебно производство. Уверявам вии, че работата по този случай не е спирала през последните 7 месеца“, това каза заместник апелативният прокурор Наталия Николова.

Развитие по случая „Петрохан–Околчица“: МВР и прокуратурата с нови ключови данни

Николова уточни, че под надзора на прокуратурата се разледват няколко досъдебни производства - за смъртта, причинена на шестимата души, другото е за паричните потоци, свързани с физически и юридическите лица, управлявани от хората, загинали на Петрохан и Околчица. „Част от данъчните ревизии са готови. По една от тях спрямо „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки. Разследва се и начинът на регистриране на Национална агенция по защитените територии. Проверка беше анонсирана и на предходен брифинг в частно училище“, разясни тя.

Във връзка с проверката и предоставените данни през миналата седмица е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, включително на служители в МОН и Регионалната инспекция по образование в София-област.

Преди две седмици ви уведомихме, че са изготвени две заключения по ключови експертизи – съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза. „Включват данни за състоянието на починалите, начина им на живот и последователността от събития, довели до мотива за извършването на деянията“, коментира още Наталия Николова.

„Експертизите не съставляват отделни данни, а са свързани с всички следи, доказателства и факти. Искам ясно и категорично да заявя две неща. Първо - от събраните доказателства до момента не се променя първоначалното посочено. На този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса - нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица. Прокуратурата се позовава само на доказателства, а не на конспиративни теории“, категорична бе Николова.

„Очакват се още 12 експертизи към заключенията“, каза заместник директорът на Главна дирекция "Национална полиция" Стойно Цветков.

„На базата на моето проучване на материалите мога да кажа, че изводите, направени в тях, са обосновани, правилни и аз съм съгласен с тези експертизи. По отношение на съдебно-медицинската задача е отговорено обосновано по отношение на причината за смъртта при тримата при Околчица, уврежданията, които са констатирани по тях, както и огнестрелните наранявания по всеки един от труповете. Изводите от комплексната оценка са обосновани, мотивирани и правилни“, заяви доц. доктор Александър Александров – началник по съдебна медицина и деонтология.

По отношение на 15-годишният младеж той коментира, че има входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област; Николай Златков - сляпо огнестрелно нараняване в челната област; Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Оръжието е само едно, а намерените гилзи са три. „Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица“, разясни Александров.

Той заключи, че на базата на всички доказателства насочват за извод, че 15-годишният младеж е бил с леко наклонена глава в положение на колена с хванати ръце с преплетени пръсти и изстрелът е произведен от упор в лявото слепоочие. „Най-вероятно изстрелите са произведени от Калушев, защото по ръцете на детето няма никакви частици от капсулите на оръжието“, каза още той.

Съдебният медик обясни, че съдебномедицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо. „При прегледите не са установени пресни травматични увреждания. При двамата младежи (непълнолетното дете и Николай Златков) обаче е констатиран зеещ анален сфинктер и изглаждане на гънките на места, докато при Калушев аналният сфинктер е затворен. Тази находка може и да не се дължи на полов акт“, разясни още той.

Криминалният психолог Росен Йорданов определи случая като „безпрецедентен дори в световната криминалистика“. Той изнесе данните от работата на екипа, изготвил комплексна експертиза, обхващаща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти. „Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии на преференциален, седуктивен, сексуален насилник с влечение към подрастващи. Целият му живот – от юношеска възраст до края, е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи. В експертизите е посочено, че сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички. Инициатор и инспиратор на всички събития, за да се стигне до този фатален край е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете от това общество“, заяви Йорданов.

И определи всички останали като жертви. По думите му Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и всички мотиви за престъплението. „Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции в групата. Правилата са гласяли, че ламата знае всичко. Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца - вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера. Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза. Общността им е функционирала от над 20 години. Калушев е успял да постигне такова ниво на въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности към подрастващи са били изключително тежки. Така е открил алтернативна среда на съществуване“, обясни още заключенията психологът.

Засега няма данни да се повдига обвинение на външен човек, обясни той.

Деян Илиев не е бил част от тази група, посочи още психологът.

В случай, че бъде категорично доказано, това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. Не приключваме разследването днес. В случай, че в хода на разследването бъдат събрани различни доказателства от тези, събрани до момента, и те сочат виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред, обясни заместник апелативният прокурор Наталия Николова.

Малко преди това министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред журналисти, че „това не е краят на разследването, но ключови експертизи са приети“.

Припомняме, че на 2 февруари на хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под връх Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.