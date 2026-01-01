Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Той отговори на въпрос на народния представител Божидар Божанов ("Демократична България") относно допълнителната информация по случая "Петрохан".

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Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често, отбеляза Демерджиев. Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той.

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Големият въпрос, който бих искал да намери своя отговор, е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота. Оттам нататък стоят много въпроси и трябва да бъде отговорено на тях, но знаете, че когато става въпрос за наказателно производство, това става със санкциите на прокуратурата и по предвидения за това ред, посочи министърът.