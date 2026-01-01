МВР и прокуратурата ще дадат брифинг в понеделник (14 септември), на който ще представят повече информация за хода на разследването по смъртта на шестима мъже при хижа "Петрохан" и под връх Околчица, съобщи NOVA.

Очаква се да бъде представена съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която следва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

Според източници от разследването активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчно ревизии.