Намерените животински останки в куфари в Ловеч са на кучета, котки и птици в напреднал и различен стадий на разложение, съобщиха от прокуратурата.

Куфарите с останките бяха открити след сигнал на граждани в изоставена постройка в квартал „Здравец“.

Куфари с животински останки са намерени в изоставена сграда в Ловеч

Останките са обследвани от служители на Областната дирекция по безопасност на храните, като по първоначални данни не може да се установи причина за смъртта им.

Информирана е Община Ловеч за предприемане на действия по обезвреждане им.