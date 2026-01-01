Куфари с животински останки са намерени в изоставена сграда в кв. „Здравец“ в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът е подаден от граждани в събота. Предстои да се установи какви и колко са животните. По първоначална информация става въпрос за осем куфара.
На място е извършен оглед, образувана е преписка, а материалите по случая са докладвани на прокуратурата.
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От Районната прокуратура в Ловеч казаха за БТА, че останките са били в напреднал стадий на разложение.
Определен е наблюдаващ прокурор и предстои да бъдат извършени действия по компетентност съобразно неговата преценка, добавиха от прокуратурата.
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За случая днес са информирани Община Ловеч, както и Областната дирекция по безопасност на храните, откъдето не дадоха повече подробности.