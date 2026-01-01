За времето от 00:00 до 24:00 часа на 14 септември звената на пожарната са реагирали на 129 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 89 пожара. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 6 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара, от които: 39 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 28 в отпадъци; 3 други, съобщиха от пожарната.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства; 1 при промишлени аварии(други-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(паднали дървета,камъни и предмети-1бр.); 22 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-4бр.,отстраняване на опасни предмети-4бр.,оказване съдействие на граждани-4бр.,отводняване-1бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-4бр.,други-5бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 8. При пожарите няма загинали и пострадали.