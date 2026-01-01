Част от изолацията на ремонтираната административна сграда на „ул. „Независимост“ №7 в Добрич, известна като бившия партиен дом, е паднала. Инцидентът е станал в средната част на комплекса, в района до офиса на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).

Паднали са две парчета изолация от сутерена на сградата, по които са извършени строително-монтажни дейности при ремонта. В непосредствена близост до мястото редовно преминават пешеходци. Няма информация дали при падането на изолацията е имало хора в близост.

Към този момент мястото е оградено с предупредителни табели „Не преминавай“. На място са доставени нови материали и работници са започнали възстановяването на падналата изолация. Има и полицейски екип.

В сградата бяха извършени дейности по енергийно обновяване чрез проект, финансиран със средства от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Приключването на проекта беше представено от Община Добрич на заключителна пресконференция в края на юли.

Очаква се да бъде преценено и дали е необходимо да се извърши проверка на останалите ремонтирани участъци от сградата.