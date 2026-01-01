Зад всяко голямо начинание стои един единствен миг на прозрение. За Опра Уинфри, една от най-влиятелните жени в света, този момент идва, докато стои сама сред хиляди хора на концерт на U2 във футуристичната зала „Сфера“ в Лас Вегас.

Там, сред музиката и възгласите на публиката, тя осъзнава, че това потапящо пространство може да бъде много повече от място за развлечение – една мощна сцена за човешко общуване и трансформация. Вдъхновена от това преживяване, Уинфри обяви, че ще изнесе поредица от три спектакъла на живо именно там, насрочени за периода от 2 до 4 април 2027 г. Тя описва събитието не просто като шоу, а като върха на своята дългогодишна кариера. „Това е кулминацията на всичко, което през целия си живот съм искала да кажа на хората“, споделя телевизионната водеща пред Ройтерс.

Продукцията е озаглавена AHA – име, което е директна препратка към моментите на просветление, които Уинфри отдавна нарича „Аха-моменти“. Тези мигове на внезапно разбиране и себепознание са централна тема в цялото ѝ творчество и сега ще бъдат претворени в двучасово преживяване, съчетаващо музика, поезия, разказваческо и визуално изкуство.

За да вдъхне живот на тази си идея, Опра е поканила екип от изключителни артисти. В шоуто ще се включат носителят на награда „Грами“ музикант Джейкъб Колиър, поетът и писател Оушън Вуонг, музикантката Ajeet и госпъл певецът Уинтли Фипс, които ще помогнат за изграждането на атмосфера на вдъхновение и свързаност.

„Стоях там сама, гледах нагоре и си казвах: Какво се случи току-що?“, описва Опра момента, в който се ражда идеята. „Уау, това може да се използва за нещо по-голямо от концерт. Можеш да го използваш, за да преобразиш начина, по който хората виждат самите себе си“, спомня си тя. Това е мисията, която тя преследва през цялата си кариера – от местните новинарски екипи в Нашвил, през 25-годишната епоха на „Шоуто на Опра Уинфри“, до изграждането на медийна империя, посветена на личностното израстване.

На 72-годишна възраст, след като е интервюирала световни лидери и е докоснала милиони животи, Опра Уинфри отново търси начин да вдъхновява, но този път в невиждан досега мащаб. Нейното шоу в „Сфера“ не е просто поредното събитие в Лас Вегас, а обещание за едно споделено преживяване, което да ни напомни за силата на човешкия дух и важността да се свързваме един с друг.