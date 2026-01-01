С наближаването на първия учебен ден стотици родители подготвят децата си за класната стая. Но зад трепета от новите тетрадки и раници стои и една тиха грижа – за здравето на малките учениц и тяхното зрение. Инициатива за безплатни профилактични прегледи в столичната болница „Лозенец“ хвърля светлина върху проблем, който засяга много семейства.

Д-р Иво Инджов, началник на Отделението по очни болести в УМБАЛ „Лозенец“, коментира пред NOVA, че по време на кампанията той и екипът му са открили очакваното – деца с нужда от диоптър и няколко случая на „мързеливо око“. Това, което го е разтревожило, обаче е друг факт. „За около половината от родителите и децата им това беше първият очен преглед, което е малко тревожна тенденция“, казва специалистът. Той подчертава, че първият профилактичен преглед трябва да се случи около 3-годишна възраст, когато състояния като „мързеливо око“ могат да бъдат лекувани напълно ефективно.

Но как родител може да разпознае, че детето му има нужда от помощта на офталмолог? Д-р Инджов дава няколко ясни насоки, за които да следим в ежедневието. Един от първите сигнали е, ако детето се оплаква, че не вижда добре надалеч или забележите, че присвива клепачи, когато се опитва да фокусира далечен обект. Други признаци могат да бъдат честото главоболие и премигването или затварянето само на едното око.

Специалистът съветва родителите да бъдат наблюдателни още в най-ранна възраст. „Ако забележим кривене на окото или разлика в рефлекса на зеницата на двете очи, да се направи възможно най-скоро преглед при офталмолог“, допълва той. В дигиталната ера, в която живеем, натоварването на очите е неизбежно. Д-р Инджов обаче прави важно уточнение – проблемът не е толкова в дигиталните дъски в клас, където разстоянието е голямо, а в близката дистанция при работа с телефони. Неговият съвет към семействата е употребата на мобилни устройства да бъде ограничена, с чести почивки и редуване на гледане наблизо и надалеч.

Основната цел на подобни кампании, според д-р Инджов, не е да се прегледат всички деца, а да се привлече вниманието на обществото към важен проблем. Защото зад всяка статистика за детското здраве стои едно дете, чието бъдеще зависи от грижата, която му даваме днес. Навременният преглед е може би най-простият, но и най-ценен подарък, който можем да му направим.