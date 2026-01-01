Днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.



Във вторник, 15 септември, облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22°-27°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутринта на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Дневните температурите бавно ще се повишават.