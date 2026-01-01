34-годишна жена вилня и нападна с удари дете и жени в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 13 септември във видимо нетрезво състояние е нападнала две жени и малолетното момче в село Долна Бела речка.

Мъж е съобщил, че заедно с две жени и малолетно момче се разхождали по ул. „Първа“ - в посока село Горна Бела Речка, когато от прозорец на частен дом били засипани с обиди и закани за саморазправа от живееща на адреса жена.

Докато групата се отдалечавала в обратна посока, била застигната от същата жена, която нанесла множество удари с ръце по главата и тялото на малолетното момче, при което то паднало на земята, но успяло да избяга.

Последвало нападение над една от жените, която също била съборена на пътното платно и удряна. При опит от страна на другата жена да преустанови побоя, нападателката започнала да я удря в краката с метална детска тротинетка.

Тримата пострадали са прегледани и са освободени за домашно лечение. Жената е била задържана.